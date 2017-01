Berg.Genuss-Winter in Nauders

13.01.2017, 12:20 Uhr

Bei den Bergbahnen Nauders geht nicht nur auf der Piste die Post ab. Abseits der herrlichen Abfahrten und doch mitten im Skigebiet vervollständigen musikalische Veranstaltungen, kulinarische Highlights und spektakuläre Shows das Winter-Angebot.



Dinner auf der Stieralm

NAUDERS. Im Skigebiet Nauders am Reschenpass dürfen sich nicht nur Schneehungrige, sondern auch Partytiger und Feinschmecker auf einen Winter voll Genuss einstellen. Die Bergbahnen bieten ein abwechslungsreiches Programm, das die Stunden zwischen dem Pistenvergnügen zum Erlebnis macht. Die Vielfalt an Veranstaltungen begeistert nicht nur Skifahrer.Unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ laden die Bergbahnen Nauders jeden Freitag zum exklusiven Almdinner. Im urigen Ambiente der Stieralm mitten im Skigebiet werden Köstlichkeiten aus der Region mit Einflüssen aus aller Welt serviert. Eine spektakuläre Auffahrt mit dem Pistenbully-Express, Aperitif-Empfang bei Zirbenfeuer auf der Panoramaterrasse und ein 6-Gang-Überraschungsmenü mit Weinbegleitung erwarten die Besucher. Eine Hüttenführung sorgt für interessante Einblicke in das erst letztes Jahr eröffnete Bauwerk, bevor der gemütliche Abend bei Kerzenschein in der Zirbenstube mit herrlichem Blick auf den Ort Nauders beginnt. Mit der Revitalisierung der alten Stieralmhütte als viel gelobtes Leuchtturmprojekt verfügt das Skigebiet über ein kulinarisch und architektonisches Highlight. Es bietet nicht nur Skifahrern eine perfekte Einkehrmöglichkeit, sondern besticht auch abends als exquisite Event-Location. Bis April kann das Dinner samt Programm für 95,00 Euro pro Person gebucht werden. Tischreservierungen werden unter 0043 (0) 5473 87 427 73 oder stieralm@reschenpass.net entgegengenommen.

Der Berg gruuft!

Volxrock und Schlager im Schnee

Skigebiet mit Weitblick

TOP-WINTER-EVENTS

Jeden Dienstagabend „gruuft“ der Berg im Skigebiet Nauders – die neue Show In Snow begeistert mit spektakulären Feuer-, Pyrotec- und LED-Elementen, waghalsigen Skiakrobaten, Freestylern und coolen Beats. An die 60 Mitwirkende begeistern bei Flutlicht mir einer perfekten Performance. Die beeindruckende Choreografie der Skilehrer Skischule Nauders und der Pistenbullyfahrer schafft ein atemberaubendes Event. Und das alles kostenlos für die Besucher, nur die Auffahrt mit der Bahn ist zu bezahlen.Die erfolgreiche Südtiroler Band Volxrock ist am 28. Jänner zu Gast auf der Lärchenalm und sorgt ab 13.00 Uhr mit ihren stimmungsvollen Hits für Partylaune mitten im Skigebiet. Damit auch für Fußgänger genug Zeit zum Feiern bleibt, ist die Talabfahrt mit dem Lärchenhang I Lift bis 16.45 Uhr möglich. Danach geht es bei der After Show Party im Billys weiter.Sowohl Anfänger als auch Profis fühlen sich auf den 75 bestens präparierten Pistenkilometern rundum wohl. Alle Tiroler erhalten zudem den Skipass täglich zum attraktiven Einheimischen-Tarif. Die Redaktion von Snow-Online prämierte Nauders für die perfekte Pistenpräparierung sowie in der Kategorie „TOP für Fortgeschrittene“. Gleich vier Mal Gold bekamen die Bergbahnen von Skiarea-Test – für die Stieralm, das freundlichste Bahnpersonal, die Betriebsleiter und die ausgezeichnete Güte der Pisten. Auch Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind den Verantwortlichen wichtig: So wurden die Pistengeräte der Bergbahnen Nauders mit modernster Technik aufgerüstet und eine neue Photovoltaikanlage errichtet.Jeden Dienstag von 27.12.2016 bis 18.04.2017, 21.00 Uhr„Der Berg gruuft“, wenn die Nacht von Highlights wie Feuer- und Pyrotechnik und LED-Elementen erhellt wird. Die Veranstaltung findet in Kombination mit dem wöchentlichen Rodelabend auf der Lärchenalm statt. DJ Yeti Luis lädt ab 20.30 Uhr zum Warm-Up.Samstag, 28.01.2017Nach dem Opening-Wochenende haben Fans ein zweites Mal die Gelegenheit, ihre Stars hautnah zu erleben. Die erfolgreiche Party-Band gastiert auf der Lärchenalm. Die After-Show-Party findet im Billys statt.12.03.2017Matthias Reim, Hannah mit Band, Gilbert und Christin Stark laden mit ihren größten Hits zum Saisonhöhepunkt auf der Naturschneebühne neben dem Panoramarestaurant Bergkastel. Schon jetzt können VIP Tickets gesichert werden, um die Stars persönlich zu treffen. Alle Infos unter www.nauders.com 09.04.2017Die Jungen Zillertaler sorgen für beste Stimmung auf der Lärchenalm.