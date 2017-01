Bundeswettbewerb Jungsommelier des Jahres 2016_2017

23.01.2017, 22:08 Uhr

In der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel Landeck

Richard Reinalter im Gespräch:Die Veranstaltung des Bundesministeriums für Bildung wird jährlich durchgeführt und ist ein Höhepunkt in der Ausbildungsreihe wie auch an der TFBS Landeck. Es nehmen die Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe, die Lehranstalten für Tourismus und die einschlägigen Berufsschulen Österreichs teil, die eine Jungsommelierausbildung anbieten und im laufenden Jahr eine Prüfung durchführen.

Es gelang ihm das erste Mal diesen Wettbewerb an einer Berufsschule eben in der TFBS Landeck auszutragen, das sicher in der derzeitigen Situation eine gute Möglichkeit ist Werbung für das Arbeiten und Lernen im Tourismus zu machen. Dieses Mal waren 24 Schulen mit 47 Teilnehmerinnen am Start.Start war der 18. Jänner 2017 mit folgendem Ablauf:= Beschreibung von 5 Weinene = Korrektur einer fehlerhaften Weinkarte= Präsentation ihres/seines Lieblingsweines und ein fachgerechtes Service= Fragenset beantworten.Abends fand ein Abendessen, das von Lehrlingen und Lehrpersonen der TFBS gekocht und serviert wurde, mit geladenen Gästen statt. Dabei wurden die 12 besten Schulen und drei lucky looser vorgestellt. Hier stellte Klaus Aniballi aus Prutz seinen prämierten Wein "Tiroler Walzer" vor und bewirtete die Gäste damit.Am Donnerstag fand schon zeitig um 08:00 Uhr das Finale der 15 Kandidatinnen und Kandidaten, die dabei eine Getränkeempfehlung zu einem vorgegebenen Menü machen und dies auch fachlich richtig begründen mussten. Anschließend Durchführung eines Rotweinservice der gehobenen Kategorie mit Belüftung des Rotweines.Dazu bewertete am Gästetisch auf der Bühne eine Jury. Anschließend Empfang der Ehrengäste und Festakt.wurdevon der Tourismusschule am Wifi St. PöltenTourismusschule Salzburg KlessheimHöhere Lehranstalt für Tourismus Bad Gleichenberg.ebenfallsTS Salzburg KlessheimBesonderer Dank an die vielen Sponsoren, die diese Veranstaltung ermöglichten,Handl Tyrol Gastronomieservice GmbH Pians, Tiroler Edle Café Konditorei Haag Landeck, Lebensmittel Grüner Ferd. Grüner & CoKG Zams, Postgasthof Gemse Zams, Almhof Galtür, Schlosshotel Fiss, Venet Bergbahnen, Bergbauer Lebensmittel Vertriebsgesellschaft, Vitus.cc Copy Center Werbeagentur Landeck, Intersport Pregenzer Fiss, Dr. Wolfgang Jörg BM LandeckText: BOL Richard Reinalter TFBS Tourismus und HandelMitglied der Cleeringstelle des Bundesministeriums