Christmette im Mutterhaus Zams

In die ruhige Atmosphäre der Weihnacht mit den Barmherzigen Schwestern eintauchen. Gemeinsam der Menschwerdung auf der Spur. In Gesang und Gebet Gott die Ehre bringen, der unsere Nacht hell und unser Leben neu gemacht hat.

Herzliche Einladung dazu:

HEILIGER ABEND um 21:30 beten wir die Matutin zur Einstimmung

auf die große Feier in der Nacht.

Um 22: 00 Uhr CHRISTMETTE im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern in Zams,

Klostergasse 10 (Eingang zur Mutterhauskirche über die Pforte)