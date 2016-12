Die "Impulsakademie Lantech" setzt Ideen

23.12.2016, 09:50 Uhr

Vor rund 15 Monaten startete das Projekt, als Plattform für regionale Ideen- und Innovationsprozesse im Bezirk Landeck.

BEZIRK LANDECK (joli). Die "Lantech Impulsakademie" fördert die Vernetzung und den Wissensaustausch in der Region. "Die Grundidee besteht darin, bei Tourismusbetrieben und Leitbetrieben anderer Branchen Impulse einzubringen und dadruch die Innovationsbereitschaft auf betrieblicher und regionaler Ebene anzukurbeln", erläuterte Koordinator Siegfried Gohm, der gemeinsam mit seinem Team Einblicke in die aktuellen Ideen gab. Dazu wurden in den vergangen Monaten Workshops zu den Themen wie "Vereinbarkeit Beruf und Familie" oder "Mobilität der Zukunft" durchgeführt.So möchte Thomas Walser (Geschäftsführer, Fa. "Der Grissemann") auf neue Arbeitszeitmodelle setzen, um die Pflege von Angehörigen oder das "Papa-Monat" best möglichst zu ermöglichen: "Familie ist ein großes Thema in unserem Betrieb. Wir haben das Ziel 'attraktivster Arbeitgeber' im Bezirk zu sein und zu werden."Move-Coach Georg Juen möchte "Spaß an der Bewegung und Spaß am Sport" in die Region bringen – Sind Muskulatur und Gelenke gut vorbereitet, wird das Verletzungsrisiko verringert."Das Projekt geht noch bis Ende 2017. Wir bemühen uns noch weitere Projekte als Impuls aufzunehmen", so Gohm. Kontakt: info@eder-partner.at