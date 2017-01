FF Tobadill resümierte Jahr 2016

28.01.2017, 15:29 Uhr

Die Tobadiller Florianijünger leisteten im vergangenen Jahr über 3500 (!) ehrenamtliche Stunden für die Allgemeinheit.

Erfolgreich bei Wettbewerben

Angelobungen, Verabschiedungen und Ehrungen

TOBADILL (wiedl). Die Freiwillige Feuerwehr Tobadill blickte bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag auf das abgelaufene Jahr 2016 zurück. Kommandant Clemens Hauser konnte als Ehrengäste unter anderem Bgm. Martin Auer und Bezirkskommandant Hermann Wolf begrüßen.„Helfen in Not ist unser Gebot“: Unter diesem Motto – dieses ziert die Flagge der FF Tobadill – leisteten die Blaulichter im vergangenen Jahr über 3500 Stunden für die Sicherheit und das Allgemeinwohl. „Wir rückten zu sechs technischen Einsätzen aus, Brandeinsätze blieben uns zum Glück erspart“, erläuterte Kmd. Hauser die Statistik. Daneben wurden fünf Ausschusssitzungen, neun Vollproben und 58 Übungen absolviert. „Insgesamt verzeichneten wir 154 Ereignisse im vergangenen Jahr mit 1045 Beteiligten“, resümierte Hauser - „es ist immer einiges los“. Die FF Tobadill zählt aktuelle stolze 86 Kameraden, davon 57 Aktive, 25 Reservisten und sechs „Jugendfeuerwehrler“.Nach intensiver Vorbereitungsphase mit den Ausbildern Christoph Scherl und Fabian Grießer, erreichte eine Abordnung der FF Tobadill den ausgezeichneten 8. Rang beim Landesfeuerwehrbewerb in Silber, der in St. Anton am Arlberg stattfand. Kommandant Hauser:"Die fleißigen Proben haben sich ausgezahlt. Wir haben als Achter von über 30 Bewerbern super abgeschnitten". Beim Bezirksnassleistungswettbewerb in See kletterte die Mannschaft "Tobadill I" mit dem zweiten Platz sogar aufs Stockerl.Im Rahmen der Vollversammlung wurden Alexander Auer, Manuel Kaufmann und Simon Wolf zum Feuerwehrmann befördert und somit von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Stand überstellt. "Junge Leute - das ist unsere Lebensversicherung", meinte Kmd. Hauser stolz zu den drei Burschen. Zwei Kameraden, Manfred Auer und Josef Koller, wurden nach treuer Arbeit für die Florianijünger, ehrenhaft und verdient in die Reserve überstellt und bekamen als Dank eine geschnitzte “Hl. Florian“-Figur überreicht. Hans-Werner Wolf und Jürgen Ladner bekamen abschließend das Feuerwehr- Ehrenzeichen für 25-jährige Tätigkeit bei der Feuerwehr. Bürgermeister Martin Auer - selbst aktiver "Feuerwehrler" - fand für die Freiwillige Feuerwehr nur lobende Worte:"Es ist viel Bewegung in der Feuerwehr. Sehr schön ist auch zu sehen, dass wir kein Nachwuchsproblem haben. In diese Richtung wird sehr gute Arbeit geleistet".