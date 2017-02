Galtür: Neue Breitspitzbahn eröffnet

14.02.2017, 09:10 Uhr

Mit der Breitspitzbahn wurde das Skigebiet Galtür erweitert. Ein Zubringer aus dem Montafon als neue Vision.

GALTÜR/GASCHURN (otko). Bei Kaiserwetter und perfekten Pistenbedingungen wurde vergangenen Sonntag die neue Breitspitzbahn im Skigebiet Silvapark Galtür eröffnet. Die neue Aufstiegshilfe befindet sich allerdings nicht mehr in Galtür sondern bereits in der Gemeinde Gaschurn und somit auf Vorarlberger Boden.Insgesamt 8 Millionen Euro wurden von den Bergbahnen Silvretta Galtür in die neue kuppelbare 10er Kabinenbahn sowie in den Pistenbau und die Beschneiung investiert. Finanziert wurde dies durch eine Kapitalaufstockung durch die bisherigen Kommanditisten bzw. durch Fremdmittel von heimischen Banken. Neben den Huber Hotels (Thomas Huber), der Silvrettaseilbahn AG, der Gemeinde Galtür und den Vorarlberger Illwerken als größte Kapitalgeber beteiligten sich auch die restlichen über 190 Kommanditisten.

Viel Prominenz

Zubringerbahn als Wunsch

Fakten 10EUB Breitspitz

Natürlich konnten GF Martin Lorenz und Beirats-Vorsitzender Bruno Walter zahlreiche Ehrengäste bei der Eröffnungsfeier begrüßen. Unter anderem zeigten sich LR Bernhard Tilg, Bgm. Martin Netzer (Gaschurn), LT-Vizepräsident Bgm. Anton Mattle, Vizebgm. Hermann Huber, Illwerke-Vorstand Christof Germann, WK-Bezirksstellenleiter Otmar Ladner, die Bürgermeister Anton Mallaun (See) und Helmut Ladner (Kappl) von der neuen Bahn begeistert. Ein Stelldichein gaben sich auch die Seilbahner Hannes Parth, Markus Walser und Paul Konrad (Silvrettaseilbahn AG), Andreas Kleinheinz (BB Kappl), Benny Pregenzer und Hubert Pale (BB Fiss-Ladis), Georg Geiger und Stefan Mangott (Seilbahn Komperdell) sowie Alfons Parth, Andreas Steibl, Dietmar Walser, Werner Aloys und Hubert Wiltsche vom TVB Paznaun-Ischgl.Die Segnung der neuen Anlage wurde von Pater Bernhard Speringer und Diakon Karl Gatt vorgenommen. Für die musikalische Umrahmung des Festaktes sorgte das "Galtür Syndikat"."Insgesamt zehn Jahre sind seit der Präsentation der ersten Entwürfe bis zur Umsetzung vergangen. Die Bauzeit betrug allerdings nur fünf Monate und einen Tag. Der Dank gilt allen Behördenvertretern, allen Grundeigentümern, den Planern sowie den ausführenden Baufirmen", betonte GF Martin Lorenz. Mit der neuen Breitspitzbahn soll vor allem das Skigebiet im Bereich der inneren Kopsalpe attraktiver werden. "Wir haben auch einen Wunsch, dass von Gaschurn-Partenen aus eine Pendelbahn zur Breitspitze errichtet wird", deponierten GF Lorenz und Bgm. Mattle. "Wenn wir es schaffen, dann würden alle davon touristisch sowohl im Winter als auch im Sommer davon profitieren", meinte Bgm. Netzer.Der Galtürer Dorfchef sprach von einem Meilenstein für die Entwicklung des Skigebiets. "Besonders erfreulich ist auch die Beteiligung der Silvrettaseilbahn AG. Damit haben wir eine der innovativsten Seilbahngesellschaften mit im Boot", lobte Mattle.Auch LR Tilg verwies auf den Freudentag für die Grenzregion Tirol-Vorarlberg: "Es ist wichtig, dass trotz des wichtigen Naturschutzes solch sinnvolle Vorzeigeprojekte umgesetzt werden."Fahrzeit: ca. 6 MinutenFahrgeschwindigkeit: 6 m pro SekundeFörderleistung: 2.400 P/hHöhenunterschied: 525 mTalstation: 1.768 mBergstation: 2.295 mHöhenunterschied: 525 mSchräge Länge: 1.800 mSystem: 10er Kabinenbahn, Antrieb Berg, Spannung Tal, Bahnhof TalKabinenanzahl: 48 Kabinen für je 32 Personen (24 Sitz- und 8 Stehplätze)Stützenanzahl: 14Investitionskosten: 8 Millionen EuroNeue Skipiste "Kosper Jöchle Abfahrt"