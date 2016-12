Generalversammlung Musikbezirk Landeck

09.12.2016, 13:18 Uhr

Obmann des Blasmusikverbandes Tirol Elmar Juen eröffnete die Generalversammlung und berichtete über das vergangene Vereinsjahr. Derzeit besteht der Musikbezirk aus 1762 Mitglieder und 32 Kapellen. Es fanden diverse Fortbildungen und Wettbewerbe statt. Bezirks-/und Landeskapellmeister Rudi Pascher berichtet über das Bezirksmusikfest im Kaunertal. Im kommenden Jahr wird dieses vom 16-18. Juni 2017 in Kappl stattfinden. Weiters ist ein Konzertwertungsspiel am 21.05.2017 in Kappl geplant. Besonders erfreulich ist, dass nun zum Ersten Mal eine Frau zur Kapellmeisterin in Kauns gewählt wurde. Bezirksjugendreferentstellvertreter Thomas Jehle berichtet über das Musi Camp in Fiss und erhofft sich für nächstes Jahr wieder zahlreiche Anmeldungen. Der Nachmittag der Jugend, bei dem die Jungmusikerleistungsabzeichen verliehen werden, wird am 24.Juni 2017 im Rahmen des Landecker Stadtfestes stattfinden. Bezirksstabführer Lukas Spiß kündigt einen Stabführer Grundkurs für 2017 an. Ein Highlight für die „Bewegte Jugend“ wird die Teilnahme am Landesmusikfest am 21.10.2017 in Innsbruck sein.Im Rahmen der Generalversammlung wurde Mag. Elmar Juen zum Ehrenobmann des Musikbezirkes Landeck ernannt. Der neu gewählte Bezirksobmann Florian Geiger gratuliert dazu recht herzlich und spricht Elmar Juen großen Dank und Annerkennung aus. Florian dankt der Generalversammlung für deren Vertrauen. Er betont, dass die Kameradschaft und Jugendarbeit sehr wichtig ist und appelliert an alle neu gewählten Funktionäre die ihnen verantwortungsvolle zugetragene Aufgabe gut zu meistern. Jeder einzelne sollte seine Musikkapelle ehrenvoll vertreten.Die Ehrengäste Markus Pale (Bürgermeister Fiss) und Siggi Geiger (BH-Stv.) bedanken sich für die Einladung und sprechen allen Musikkapellen großen Dank für ihre Leistungen das ganze Jahr über aus. Musikschulleiter Luis Sprenger freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Vorstand des Musikbezirkes.