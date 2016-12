Herbergsuche in Ried

06.12.2016, 16:05 Uhr

Kinder ziehen im Advent von Haus zu Haus

In Ried wird der Brauch der Herbergsuche noch "GROSS" geschrieben. Seit dem ersten Adventsonntag bis Weihnachten machen sich wieder viele Rieder Kinder mit ihren Begleitpersonen auf den Weg, um die Herbergsbilder von Maria und Josef von Haus zu Haus zu tragen. Die Kinder singen und spielen Weihnachtslieder, sagen Gedichte auf und überbringen Weihnachtsfreude in unserer so hektischen und stressigen Zeit in jedes Haus. Die Bevölkerung von Ried, ganz besonders die ältere Generation freut sich jedes Jahr über den Besuch der Kinder. Deshalb ein ganz großer Dank an alle Rieder Kinder und ein Vergelt´s Gott an alle, die sich dieser Tradition in Ried annehmen.