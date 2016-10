HERBSTBALL Pfunds

Festliche Bälle im Posthotel Pfunds waren lange Zeit Tradition und lockten Besucher aller Altersgruppen aus dem gesamten Bezirk nach Pfunds. Der letzte Ball liegt jedoch schon lange zurück. ZU LANGE...dachte sich die Musikkapelle Pfunds und will diese Tradition wieder aufleben lassen:

Was euch erwartet:

UANS, ZWOA, DREI

JAY BANO

DJ M-KAY & POSTALM REVIVAL

GROSSE TOMBOLA

Ursprünglich bestand das Sextett aus einem Nauderer, zwei Ötztalern und drei Pitztalern, - also "Uans, zwoa, drei" aus Tirol. Die heutige Besetzung besteht aus zwei Nauderern, zwei Pitztalern und einem Ötztaler - der Name wurde allerdings beibehalten! Abwechslungsreich und gekonnt präsentieren die fünf sympathischen Amateurmusiker ihre Musik garniert mit Humor und Witz. Der Mix aus Oberkrainermusik und moderner Unterhaltungsmusik bringt Stimmung in jede Veranstaltung.Burkhard - Gitarre, Saxophon, GesangEdi - Akkordeon, Keybord, GesangHelmut - Trompete, GesangLuis - Bass, E-Bass, Alphorn, TrompeteMichael - Klarinette, Saxophon, Schlagzeug, GesangJay Bano ist eine fünfköpfige Band aus dem Raum Landeck, die es sich zum Ziel gemacht hat, anspruchsvolle aber dennoch eingängige Songs und Melodien mit englischen Texten auf internationalem Niveau zu schreiben. Die unterschiedlichen Einflüsse der einzelnen Musiker vermischen sich zu einem Mix aus Rock, Funk, Pop, Fusion, Blues und Progressive, aber auch Singer-Songwriter – Elemente sind wiederzufinden. 2013 schaffte es die Band beim Local Heroes Bandcontest unter die Top Ten von über 400 Bands aus Österreich zu kommen. Im selben Jahr erschien die EP „Relation“. Es folgten weitere große Auftritte (Schools Out Party Imst, City Beats Festival).Dapoz Martin - Lead VocalsHauser Christian - Guitar/KeysKuntner Christoph - Guitar/VocalsMöltner Fabian - Bass/VocalsSprenger Lukas - Drums/KeysWenn du dieser Tage die ehemalige Postalm aufsuchst, wirst du überrascht sein, welch gediegenes und stimmungsvolles Ambiente dich dort erwartet. Helles Sonnenlicht flutet die Räumlichkeiten, Rauch und Zigarettengestank sind verflogen und die Leute, auf die du dort triffst, unterhalten sich sinnhaft und in angemessener Lautstarke zu gehaltvollen Themen. Zudem darfst du mit gutem und ausgewähltem Essen rechnen und die Getränkekarte listet nicht nur mehr Hochprozentiges. Kurzum: Jener Ort, an dem die Pfundser Jugend einst ihre Nächte verbrachte, empfiehlt sich nun als geeignet für Familienfeiern zu besonderen Anlässen oder ähnliches.…alles schön und gut!Wenn du aber zu jenen gehörst, die den alten Zeiten ein wenig nachtrauern und sich die „richtige“ Postalm insgeheim zurückwünschen, und sei es nur für ein Wochenende, haben wir gute Nachrichten für dich: Nachdem die Band Jay Bano beim Herbstball ihren Auftritt hatte, wird DJ M-Kay dafür Sorge tragen, dass wir ein wahrhaftes und legendäres Postalm-Revival erleben dürfen. Nicht versäumen!Genaueres möchten wir noch nicht verraten, aber so viel vorweg:Die Gewinner unserer Tombola werden ......zu einem eineinhalbstündigen Alpenrundflug abheben...oder ihr Wohnzimmer mit einem neuen TV ausstatten...oder zu einem besonderen Schitag aufbrechen...oder sie können sich die gesamte Musikkapelle Pfunds zu sich nach Hause holen und ein exklusives Marschkonzert erleben…