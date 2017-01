AT

Am Montag, dem 16. Jänner, findet am a.ö. Krankenhaus St. Vinzenz der Barmherzigen Schwestern in Zams der nächste Informationsabend für werdende Eltern zu den Themen Schwangerschaft, Geburt, Entbindung im Wasser, Schmerzbehandlung während der Geburt ambulante Geburt und Betreuung im Wochenbett statt.



Für persönliche Fragen stehen Ihnen das Team der Abteilung f. Geburtshilfe gerne zur Verfügung.



Beginn: 19.30 Uhr im Medienraum des Krankenhauses St. Vinzenz



Anmeldung erwünscht: www.khzams.at.