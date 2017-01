Ischgl: Schweizer bei Schlägerei verletzt

15.01.2017, 11:31 Uhr

Ein Ire rammte einem Schweizer bei einer Rauferei mehrmals ein abgebrochenes Glas ins Gesicht.

ISCHGL. Am 15. Jänner 2017 um 00:10 kam es in einem Lokal in Ischgl zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen, einem 47-jährigen Schweizer und einem 48-jährigen Iren. Im Zuge des Streites brach der Ire ein Bierglas ab und stieß in der Folge das abgebrochene Glas seinem Kontrahenten mehrmals mit voller Wucht ins Gesicht. Dabei wurde das Opfer erheblich im Gesicht verletzt. (Zähne abgebrochen und tiefe Schnittwunden). Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Der Ire wurde vorläufig festgenommen. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar.