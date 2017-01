Landecker Fasching, längst schon wieder Tradition

04.01.2017, 16:09 Uhr

Neben dem traditionellen Faschingstreiben im Stadtteil Perjen, dem „Schalla-Schalla“ (erstmalig 1982), veranstaltet durch die Schrofensteiner Ritter und dem ebenso beachtlichen Umzügen in der Nachbargemeinde Zams, dem „Hounga-Hounga“ durchgeführt durch die Cronburger Ritter hielt auch im Stadtteil auf der „Ead“ das närrische Treiben, im Rahmen des „Eader-Eader“ Einzug. Im Drei-Jahres-Rhythmus organisierte man eine Veranstaltung die wahrlich die Massen anzog und für sehr viel Aufsehen sorgte. Letztmalig wurde das „Eader-Eader“ 1999 von den Eader-Stenz veranstaltet. Fast zehn Jahre war es also ruhig um den Landecker-Fasching geworden, bis sich die Landecker Kreuzritter 2008 entschlossen haben das Zepter in die Hand zu nehmen und die Tradition wieder aufleben zu lassen.Vorrangiges Ziel ist es die Tradition weiterzupflegen und vor allem gesellschaftlich einen Beitrag zu leisten. Mit einer bestens organisierten Veranstaltung versuchen wir Jung und Alt die Möglichkeit zu geben sich zu amüsieren, sich dem närrischen Treiben hinzugeben und den Alltag ein Stück weit hinter sich zu lassen.Landecker Fasching 2017 - Programm:Freitag, 24.02.2017 ab 18:00 Uhr: Bandcontest mit anschließender Faschings-WarmUp-PartySamstag, 25.02.2017: EADER EADER 2017 - großer Faschingsumzug um 14:00 Uhr von der Pontlatzkaserne auf der Öd bis zum großen Festplatz bei der Volksschule-Angedair mit anschließender großer Faschingsparty bis in die Nacht hinein.Montag, 27.02.2017 ab 19:00 Uhr Rosenmontagsparty mit den Original ZilltertalernAlle Events finden im beheizten Festzelt am Schulhausplatz statt!