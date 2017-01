Langlauf-Ausrüstung für Volksschule Ischgl

10.01.2017, 11:00 Uhr

VS-Direktor Paul Tschiderer konnte die überaus großzügige Spende von Herbert und Patrick Salner am 23. Dezember 2016 in der Schule entgegen nehmen. „Es ist uns ein Anliegen, den Kindern die Bewegungswelt des Schnees in all ihrer Vielfalt aufzuzeigen. Im Rahmen des Turnunterrichtes können wir nun mit den Schülerinnen und Schülern das Langlaufen ausprobieren und erlernen. Für die Kinder bringt das Spaß und Abwechslung. Als Draufgabe werden auch die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten spielerisch gefördert“, zeigte sich Paul Tschiderer begeistert und bedankte sich ganz herzlich bei der Firma Sport Salner für das Christkind an die Schule.