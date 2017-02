Lawinen: Erfahrungswissen im Umgang mit der Gefahr

05.02.2017, 10:20 Uhr

Das Lawinen-Wissen wurde von der UNESCO in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen.



GALTÜR (otko). Wer ins hinterste Paznaun fährt, sieht in der Landschaft die massiven Lawinen-Schutzbauten. Oben am Berg sind es tausende Meter von stählernen Lawinenzäunen und unten im Tal Schutzdämme aus Stein und Beton, die die Siedlungen und Häuser vor der weißen Gefahr schützen. In einen solchen kolossalen Schutzdamm ist auch das Alpinarium Galtür integriert.Im Herbst 2016 wurde bei der 13. Eintragungsrunde der UNESCO das "Erfahrungswissen im Umgang mit der Lawinengefahr" in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen. " Als Antragsteller sind das Alpinarium und die Gemeinde Galtür, die Lawinenkommission Gargellen, die Montafoner Museen, der Österreichischer Alpenverein sowie der Österreichischer Berg- und Schiführerverband angeführt ( siehe Link ). "Die Aneignung von Wissen über Lawinen ist seit Beginn der Nutzung des Alpenraums notwendig, um dort überleben zu können. Bis heute sind Lawinen nicht vollständig durch die Wissenschaft berechen- und vorhersagbar. Umso höher ist daher der Stellenwert von Erfahrungswissen im Umgang mit der Lawinengefahr. Dieses Erfahrungswissen ist zum Teil ortsbezogen und wird durch alpine Organisationen, innerhalb der Familie bzw. in der Schule weitergegeben. Der Erwerb von Wissen erfolgte in der Vergangenheit durch intensive Naturbeobachtung und den schmerzhaften Lernprozess nach Lawinenkatastrophen. Die Vermittlung und Tradierung dieses Erfahrungswissens geschah jahrhundertelang mündlich von einer Generation zur nächsten. Seit dem 20. Jahrhundert – verstärkt ab den 1950er Jahren – wird es von wissenschaftlichen Forschungen ergänzt", heißt es in der Erklärung."Allerdings ist die Initiative dafür nicht von uns ausgegangen und wir haben uns nur dran gehängt", berichtet LT-Vizepräsident Bgm. Anton Mattle. Die Idee dazu stamme aus der Schweiz bzw. Vorarlberg. "Es war aber nicht so leicht Gemeinden zu finden, da dafür eine offene und transparente Kommunikation wichtig ist. Nach der Lawinenkatastrophe von 1999 können wir aber nicht um den Brei herum reden", so Mattle. Mittlerweile habe sich aber in der Wahrnehmung viel verändert. "Das alte Wissen geht verloren. Wenn es in meiner Kindheit 'guxnat' (Anmerkung: stark geschneit) hat, dann hat der Vater entschieden, ob wir aufgrund von Lawinengefahr von der Schule daheim bleiben mussten", weiß der Dorfchef. Heute sei aber durch die Lawinenkommissionen die Verantwortung des Einzelnen auf die öffentlichen Behörden übergegangen. "Die Leute erwarten sich heute, dass sie bei Straßensperren um 6 Uhr eine E-Mail vom Bürgermeister bekommen. Jeder sollte aber wieder selber Gefahrensituationen beurteilen können", plädiert Mattle.Unter der Federführung der Schweiz wird nun gemeinsam die Eintragung des Lawinen-Wissens in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit vorbereitet. "Die Bewerbung ist noch in Ausarbeitung und wir sind ein Partner davon", so Mattle abschließend.