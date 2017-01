Lech/Zürs: Schikollisionen mit Fahrerflucht

25.01.2017, 16:40 Uhr

Eine 57-jährige Schifahrerin kollidierte am 23. Jänner 2017, um 12.10 im Schigebiet Zürs in der Madloch-Schleuse (Piste 165) mit einem bislang unbekannten Schifahrer. Die Frau zog sich dabei Verletzungen am Knie zu. Der Schifahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Daten bekannt zu geben. Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich mit der PI Lech in Verbindung zu setzen.