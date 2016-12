Mach´s wie Gott - werde Mensch

Weihnachten feiern mit den Barmherzigen Schwestern in Zams

Vinzenz von Paul und Luise von Marillac haben im Elend der Großstadt Paris Kinder aus dem Müll aufgelesen und sie umsorgt und erzogen. Sie haben mit dem Blick der Barmherzigkeit die Armen als ihre Herren gesehen und ihr Leben als Dienst am Leben verstanden. Diese Botschaft, die uns der menschgewordene Gottessohn bringt: ...dem Leben dienen! - diese Botschaft wollen wir in unseren Gottesdiensten feiern - von Zams bis Moro in Peru.An Weihnachten, am 25. Dezember 2016, um 8:30 Uhr Hochamt zum Geburtsfest unseres Herrn und Bruders Jesus Christusund am Abend des Christtages, um 17:30 Uhr laden wir herzlich zum gemeinsamen feierlichen Abendgebet ein.Herzlich willkommen!