ORF Radio Tirol Sommerfrische: Moderator Timo Abel zu Gast in Fendels

31.08.2016, 18:38 Uhr

Bei einer Abfahrt mit den schneidigen Mountain Carts (Funsportgeräte) war Spaß bei Groß und Klein garantiert.

FENDELS (joli). Den dritten Stop machte die ORF Radio Tirol Sommerfrische auf ihrer Bezirkstour am Sommerberg in Fendels, wo sich die BesucherInnen mittels der kostenlosen Erlebnis-App "Locandy" durch die Berglandschaft führen ließen konnten.Beim Bürgermeisterquiz punktete Bgm. Heinrich Scherl und erzählte eindrucksvolles über die Gemeinde Fendels.Im Interview mit Moderator Timo Abel erklärten die Spieleentwickler der Locandy-App – u.a. Michael Ölhafen und Gerald Fröhlich – die neuen Themenwege am Sommerberg Fendels. Interessantes gab es auch von Seiten der Gletscherbahnen Kaunertal – GF Eugen Larcher, Ernst Eiter und Christian Strobl – zu berichten: "Wenn man im Winter gerne rodelt, sollte man unsere Mountain Carts unbedingt ausprobieren. Unsere Freizeitaktivitäten passen sich perfekt in die Natur ein und mit Locandy haben wir hier am Sommerberg in Fendels eine Premiere."Imker Meinhard Falkeis präsentierte seinen Honig und erzählte wissenswertes über die Braunelle.Fazit: Die rund 700 Gäste der ORF Radio Tirol Sommerfrische zeigten sich vom Angebot in Fendles begeistert.