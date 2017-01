Pfunds setzt Kleinkraftwerk alleine um

28.01.2017, 10:20 Uhr

Trinkwasserkraftwerk Saders: Gemeinde Pfunds übernimmt den 50-Prozent-Anteil der Bundesforste an der gemeinsamen Gesellschaft.

PFUNDS (otko). Der Pfundser Gemeinderat beschloss vor kurzem einstimmig die Übernahme aller Geschäftsanteile der Österreichischen Bundesforste (ÖBf) an der Trinkwasserkraftwerk Pfunds GmbH zum 31. Dezember 2016 sowie die Fertigstellung und Inbetriebnahme des "Trinkwasserkraftwerkes Saders" mit entsprechender Finanzierung. Dem vorausgegangen waren die unterschiedlichen Vorstellungen über die Umsetzung des gemeinsamen Projekts. Die Übernahme wird Anfang Februar bei der Gesellschafterversammlung in Wien finalisiert – somit ist die Gemeinde zu 100 Prozent Gesellschafter."Wir wollen jetzt eine Entscheidung fällen und endlich Nägel mit Köpfen machen", betont Bgm. Rupert Schuchter. Bereits 2009 gab es unter seinem Amtsvorgänger erste Gespräche mit den Bundesforsten und 2010 ging es dann los. "Damals wollen die Bundesforsten aber als Grundeigentümer dabei sein. Daher wurde 2014 die gemeinsame Gesellschaft gegründet, wobei Gemeinde bzw. Bundesforste jeweils 50 Prozent halten", erläutert Schuchter.

Nicht wirtschaftlich

Baustart noch heuer

Parallel zur Gesellschaftsgründung wurde mit der Durchführung von Messungen begonnen. Rund zwei Jahre wurde gemessen, um verlässliche Daten über das Wasserdargebot zu erhalten. Auch sämtliche Genehmigungen wurden in diesem Zeitraum eingeholt und liegen am Tisch. Inzwischen ging die Gemeinde aber in Vorleistung und investierte rund 900.000 Euro in die Trinkwasserversorgung, wie den Ausbau der Leitungen und Fassungen. Die Koat- und Glastalquellen im Radurschltal sollen neben der Wasserversorgung zusätzlich auch Strom liefen."Die Auswertung der Daten hat nun ergeben, dass die Ergebnisse unter den Prognosen liegen. Das Wasserdargebot ist weniger als ursprünglich gedacht, die Wassermenge geringer als zu Beginn erwartet. Auf Basis dieser Daten ist das Projekt aus unserer Sicht nicht mehr wirtschaftlich genug bzw. wirtschaftlich attraktiv genug", betont ÖBf-Pressesprecherin Pia Buchner. Aus diesem Grund werde der Bundesforste-Anteil nun auch an die Gemeinde Pfunds übertragen.Bgm. Schuchter wollte aber nach Vorliegen aller Genehmigungen im Herbst 2016 bauen: "Die Bundesforste wollte nochmals neue Wassermessungen. Wir haben sogar die Leistung von 1,8 GWh auf 1,5 GWh reduziert." Es folgten dann mehrere Besprechungen, wobei laut dem Dorfchef "Druck aufgebaut wurde". Die Bundesforste habe dann den Vorschlag gemacht, dass sie 300.000 Euro von den Vorinvestitionen wegtun und dann weiter machen. Auch mit den Betriebskosten wollten sie der Gemeinde entgegenkommen. "Wir wollen bauen und konnten das nicht akzeptieren. Schließlich ging es bis zum Ministerium und dort haben wir Schützenhilfe erhalten", verweist Schuchter.Wie es nach der 100-Prozent-Übernahme nun weitergeht ist aber noch offen. "Wir wollen es grundsätzlich allein machen, da wir bereits Geld investiert und gebaut haben. Andenken könnte man aber auch eine Bürgerbeteiligung oder einen neuen Partner, wie die TIWAG", so Schuchter. Rund eine Million Euro müssen in den Krafthausbau, die Turbine und den Netzanschluss investiert werden. Der Bau soll noch heuer gestartet werden.