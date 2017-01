Piraten, ahoi!!! Theater in Serfaus

Saal via Claudia , Dorfbahnstraße , 6534 Serfaus AT

Die Heimatbühne Serfaus spielt wieder für euch im Kulturzentrum Serfaus, Saal Via Claudia. Die Termine sind Di. 17.1., Di. 31.1., Mo. 13.2., Do. 02.03. Mo. 13.03, Mo. 27.3 und Di. 11.4. Eintritt für Erwachsene 10€, Kinder 5€. Spielbeginn ist immer um 20 Uhr 30. Spielort: Kulturzentrum Serfaus, Saal Via Claudia. Reservierungen bitte unter 0676/4152401 oder E-Mail an theater.serfaus@outlook.com. Wir freuen uns auf euren Besuch.