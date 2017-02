Regiobus Paznaun an regionales Verkehrsunternehmen vergeben

03.02.2017, 14:30 Uhr

Laut VVT wurde fälschlicherweise von einer Vergabe im Paznaun an ein Südtiroler Busunternehmen berichtet.

PAZNAUN. Im Zug der Berichterstattung über Ausschreibungen zu Leistungen des öffentlichen Verkehrs in Tirol und angrenzenden Regionen wurde fälschlicherweise von einer Vergabe im Paznaun an ein Südtiroler Busunternehmen berichtet. Richtig ist vielmehr, dass der Regiobus Paznaun an ein regionales Tiroler Verkehrsunternehmen vergeben wurde, heißt es in der einer Presseaussendung des VVT (Verkehrsverbund Tirol. Was die grenzüberschreitende Linie Landeck – Martina – Nauders betrifft, läuft beim Landesverwaltungsgericht Tirol ein Nachprüfungsverfahren, wegen der geplanten Vergabe an ein Südtiroler Verkehrsunternehmen.Selbstverständlich wurde in beiden Fällen, wie in allen anderen Fällen, das Vergabeverfahren in einem zweistufigen Verhandlungsverfahren mit EU weiter öffentlicher Bekanntmachung nach dem Bestbieterprinzip unter Berücksichtigung umfassender Qualitätskriterien (unter anderem Fahrzeugalter, Winter-/Schneekettenerfahrung, kein Vergehen hinsichtlich Lohn- und Sozialdumping ) durchgeführt, heißt es in der Aussendung.