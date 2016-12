Ried: Vermisster 77-Jähriger tot aufgefunden

07.12.2016, 10:00 Uhr

Der Peronist war am Montag aus einer Betreuungseinrichtung abgängig

RIED. Ein 77-jähriger Mann aus Ried im Oberinntal war seit dem 05. Dezember 2016 gegen 18:00 Uhr aus einer Betreuungseinrichtung in Ried i.O. abgängig. Eine großangelegte Suchaktion musste am 06. Dezember 2016 gegen 01:00 Uhr unterbrochen werden. Um 07:00 Uhr wurde die Suche wieder aufgenommen und gegen 11:00 Uhr konnte der 77-Jährige durch Bergretter im Bereich einer Gartenanlage in Ried aufgefunden werden. Der herbeigerufene Sprengelarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.Bei der Suche waren 20 Mann der Bergrettung Ried/Oberinntal, Hundeführer der Bergrettung Serfaus, ein Polizeihundeführer, Alpinpolizisten, Beamte der PI Ried i.O. sowie der Polizeihubschrauber beteiligt.