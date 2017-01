11.01.2017, 16:34 Uhr

Landeck. Jänner 2017. (Sieglinde Stübler) Hypo Tirol Bank: Schwungvoller Jahresstart in Landeck. Das Tiroler Kammerorchester "InnStrumenti" zeigte ein raffiniert konzipiertes Programm mit der richtigen Balance aus Musik und Wortwitz.

Neujahrskonzert einmal anders.

Die renommierte Sopranistin Maria Erlacher bezauberte die Landecker u.a. mit "Think of me" aus dem Musical Phantom der Oper. Und Stefan Abermann, einer der erfolgreichsten Poetry-Slammer Österreichs, sorgte für die richtige Würze mit seiner aberwitzigen Sprachakrobatik.

Dank an die treuen Kunden.

Mit der Einladung zu diesem Event bedankten sich Peter Moritz und das gesamte Team der Hypo Landeck bei ihren Kundinnen und Kunden für ein erfolgreiches Jahr und die langjährige Treue zur Hypo Tirol. Und das Neue ist willkommen.