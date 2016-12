Sparbudget: Stadt plant Wohungsverkauf

23.12.2016, 10:40 Uhr

Die Wohnungen in der in der Saluner Straße sollen an die Mieter zu verkauft werden.

LANDECK (otko). Die Stadtgemeinde Landeck hat für das Jahr 2017 ein Sparbudget beschlossen. Damit das Budget aber ausgeglichen ist, sollen in der Saluner Straße städtische Wohnungen verkauft werden – die BEZIRKSBLÄTTER berichteten."Eigentumswohnungen sind nicht die Kernaufgabe einer Gemeinde. Wir wollen aber kein schnelles Geld zu Lasten der dort lebenden Personen", betonte Bgm. Dr. Wolfgang Jörg in der Gemeinderatssitzung. Die Verhandlungen der Stadtgemeinde über einen Verkauf an Wohnbauträgern waren aber nicht befriedigend. Laut dem Stadtchef waren davon die Mieter aber informiert worden."Jetzt sollen die Wohnungen geschätzt werden und dann wird das Gespräch mit den Mietern über einen Verkauf gesucht. Der Stadtrat hat diese Variante bevorzugt", berichtet Jörg. Jene Mieter, die ihre Wohnung kaufen möchten, können sie kaufen und wer nicht will, kann weiter in Miete leben. "Die Kaufmöglichkeit ist eine attraktive Variante für die Mieter, um sich Eigentum zu schaffen. Viele haben bereits Geld in ihre Wohnung investiert und alles hergerichtet. Das Angebot zum verkauf ist ein zusätzlicher Ansporn", so der Stadtchef. Bis es so weit ist wird es laut Jörg aber eigene Besprechungen und termine geben: "Sobald wir mehr wissen, werden die Mieter informiert. Jedenfalls wird alles fair und korrekt ablaufen."