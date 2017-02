St. Anton: Nach Festnahme entdeckte Polizei Hakenkreuzfahne

09.02.2017, 13:20 Uhr

Ein 23-jähriger Schwede schlug einem Landsmann ins Gesicht. Bei dem stark alkoholisierten Angestellten wurden zudem Suchtmittel und in der Wohnung eine gemalte Hakenkreuzfahne gefunden.

ST. ANTON. Am 08. Februar 2017, gegen 22:00 Uhr, wurde von den Polizeibeamten in St. Anton am Arlberg ein 23-jähriger Mann aus Schweden vorläufig festgenommen, da dieser einen 21-jährigen Mann aus Schweden im Gesicht (Nase) verletzt hatte. Im Zuge der Ermittlungen wurde bei dem Festgenommenen eine geringe Menge an Suchtmitteln und in seiner Wohnung eine gemalte Fahne mit Hakenkreuz gefunden. Der 23-Jährige war stark alkoholisiert und sehr aggressiv und versuchte auch, sich von den Beamten loszureißen und zu flüchten. Der 23-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen des Verdachtes nach dem Strafgesetzbuch, dem Suchtmittelgesetz sowie dem Verbotsgesetz und der Bezirkshauptmannschaft Landeck wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht.