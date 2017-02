Suchaktion nach vermisstem Schifahrer in Lech

04.02.2017, 10:01 Uhr

Ein 64-Jähriger deutscher Urlauber wird seit dem 2. Februar vermisst. Derzeit läuft in Lech am Arlberg eine große Suchaktion.

LECH. Seit dem 2. Februar 2017, gegen 16.30 Uhr läuft im Schigebiet Lech am Arlberg eine Suchaktion nach einem vermissten 64-jährigen Mann aus Deutschland. Der Urlauber kehrte nicht wie mit seiner Lebensgefährtin vereinbart vom Schifahren ins Hotel in Pettneu zurück, woraufhin eine Suchaktion eingeleitet wurde. Dabei konnte der PKW des Mannes am Parkplatz der neuen Flexenbahn in Rauz festgestellt werden. Aufgrund einer durchgeführten Handyortung könnte sich der Abgängige im Bereich "Stierloch" oder "Mahdloch" befinden. Die Bergrettung sowie die Alpinpolizei inklusive Polizeihubschrauber und die Drohne der Stadtfeuerwehr suchten gestern bis spät in die Nacht das Gebiet ab. Die erhöhte Lawinengefahr erzwang einen Abbruch der Suchaktion gegen Mitternacht.Am Morgen des 03. Februar 2017 wurde die Suche nach dem vermissten deutschen Skifahrer in Lech im Bereich "Stierloch und Mahdloch" wieder aufgenommen. Der Polizeihubschrauber "Libelle" flog den gesamten Suchbereich ab. Zusätzlich wurden mehrere, frische Lawinenkegel im Suchbereich mittels Sondiermannschaften der Bergrettung Lech und Lawinenhunden abgesucht. Bislang blieben jedoch alle Versuche, den Vermissten zu finden, ohne Erfolg.Auch heute wird die Suche fortgesetzt. Dabei werden weitere der zahlreichen Lawinenkegel mittels Sondiermannschaften und Lawinenhunden abgesucht.