Tyrol Inn Stones mit EverGrins in Tobadill

Es ist soweit: Die MK Tobadill lädt am 13. Jänner um 20:00 Uhr die Tyrol Inn Stones in den Gemeindesaal Tobadill ein und beantwortet die wohl am meisten gestellte Frage zu Jahresbeginn: Wie bringt man die zusätzlichen Kalorien wieder von der Waage?Ganz einfach: Die unvergleichliche Musikshow der Tyrol Inn Stones mit ihrem neuen Hit "EverGrins" garantiert einen natürlichen Kalorienabbau durch Humor und Gesang!Mit unserem Tenoristen und neuem Mitglied Martin Schiferer bleiben die Tyrol Inn Stones ihren Talenten Gesang, Slapstick, Selbstironie und deftiger Humor treu und bringen eine unvergleichliche Bühnenshow zutage.Tickets gibt es:Online: https://shop.ticketpay.de/FTTADDXB Hallofon: +43 664 1259036 (Martin Schiferer)oder direkt an der AbendkasseDie MK Tobadill freut sich auf deinen Besuch!