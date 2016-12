Weihnachten mit den Barmherzigen Schwestern

20.12.2016, 00:16 Uhr

Gottesdienste mitfeiern im Mutterhaus in Zams ---

In jeder Familie gibt es eigene Weihnachtstraditionen. Kein Fest kennt so viele Rituale, Lieder und Gesten wie Weihnachten - das Fest der Menschwerdung. Auch in Klostergemeinschaften gibt es besondere und eigene Bräuche rund um den Christtag. Außergewöhnlich schön und innig sind die Tage der Herbergssuche im Mutterhaus Zams. Ein besonderes Bild mit der schwangeren Maria und Josef ihrem Bräutigam macht den Weg durch das ganze Haus bis zum Heiligen Abend.Die Feier der Geburt Jesu wird mit der Matutin – einem nächtlichen Gebet – um 21:30 Uhr in der Mutterhauskirche eröffnet. Um 22:00 Uhr ist dann die feierliche Christmette. Am Morgen des Weihnachtstages ist um 8:30 Uhr das Hochamt zur Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Mit einem sehr schönen Abendgebet, der Vesper am Weihnachtstag, beschließen die Schwestern den hohen Festtag. Der besondere Gesang und die eigene Atmosphäre in den Mutterhaus-Gottesdiensten laden ein zum stillen Gebet, zum Verweilen und In-Sich-Gehen.