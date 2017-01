Windhunde-Schneecoursing in Galtür

20.01.2017, 12:00 Uhr

Bei diesem anspruchsvollem Bewerb treffen sich alljährlich die besten Windhunde Europas.

GALTÜR. In Galtür waren am 14. Jänner wieder die Hunde los. Genau genommen die Windhunde. Beim höchstgelegenen (1.600 m) und witterungsbedingt auch anspruchvollstem Bewerb des Jahres trafen sich wieder 60 Windhunde aus ganz Europa, sozusagen die Elite der Coursinghunde. Im Bewerb, der eine simulierten Hasenjagd darstellt, werden u.a. Jagdeifer, Geschick, Kondition, Schnelligkeit sowie Wendigkeit gezeigt. Diese Kriterien werden von internationalen Richtern (dieses Jahr kamen sie aus Italien und Tschechien) bewertet.Dass dieser spektakuläre Event im Paznaun überhaupt stattfinden kann, ermöglichen die Huber Hotels, im speziellen der Wirler Hof in Galtür. Thomas Huber jun., selbst stolzer Besitzer von Afghanischen Windhunden, stellt das Coursingfeld und den Huber Stadl für den Verein und die Teilnehmer zur Verfügung. „Ohne diese großartige Unterstützung wäre es uns nicht möglich, das Schneecoursing in dieser herrlichen Bergwelt durchzuführen“, so Reinhard Gutwenger, Obmann des ÖGV-Tiroler Windhunde Sport Verein. Die besten Hunde wurden mit dem Sieg und dem Titel „Internationaler Österreichischer Meister 2017“, der nach Rassen vergeben wurde, belohnt. Doch der Gesamtsieg blieb in Tirol: Bester Hund aller Rassen und damit BEST IN FIELD mit den höchsten Punkten wurde der Tiroler Whippetrüde Amigo de Lobito Azul von Fam. Dr. Heiss aus Innsbruck.