Zammer Alm der Geheimtipp für Einheimische am Genussberg Venet

01.02.2017, 16:50 Uhr

Direkt an der Piste, bei der Bergstation der Rifenalbahn, und im Sommer an „Tobis Wanderweg“ gelegen, belohnt die Zammer Alm ihre Gäste mit herrlichem Ausblick und einer Auswahl an lokalen Köstlichkeiten.Nur 20 Minuten zu Fuß von der Venetseilbahn-Mittelstation entfernt, bietet sich auch für Kurzentschlossene ein genussreicher Abstecher zur Zammer Alm. Wer die wunderbare alpine Umgebung voll auskosten will, bleibt am besten über Nacht. Die Alm verfügt über eine großzügige Wohnung im Obergeschoß, die als Selbstversorger gebucht werden kann.Jeden Dienstag und Freitag findet der Tourengeher Abend statt, der inzwischen von zahlreichen Einheimischer sehr gut angenommen wird. An diesen Abenden ist Hüttengaudi bis 23.00 Uhr garantiert.Anfragen gerne auch direkt per Mail an info@venet-gipfelhuette.at oder per Telefon +43 5442 611 11!