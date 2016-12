Zuckerwatte für Alle

14.12.2016, 11:00 Uhr

Beim Landecker Adventmarkt gab es Zuckerwatte

LANDECK (hp) Wie schon seit Jahren, so gab es auch dieses Jahr wieder Zuckerwatte für Groß und Klein. die Bezirksblätter Landeck verteilten die süße Köstlichkeit an zahlreiche Kinder und an Liebhaber der Leckerei. Die Bezirksblätter Damen Franziska und Patricia bedienten zahlreiche Kinder und auch mache Mamas und Papas probierten den seltenen Genuss. so konnte im Rahmen des Andventmarktes am neuen Stadtplatz so manches Kinderlächeln herbeigezaubert werden.