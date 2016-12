Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

19.12.2016, 22:28 Uhr

KOMMENTAR - Sensationsjournalismus statt Information---

Am Beginn der Weihnachtswoche werden wir jäh aus Festtagsvorbereitungen und Glühweinseligkeit gerissen. Erst der Mord am russischen Botschafter in der Türkei und dann der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt ernüchtern und erschrecken. Nach dem Grauen eines - nach Nizza - weiteren LKW-Anschlags in der Hauptstadt Deutschlands war der sensationsgeile Dumm-Journalismus des Fernsehens fürchterlich. Auf allen Kanälen Sondersendungen, die im Trüben fischen, die ewig lang die Luft mit spekulativen Kommentaren dekorieren und minimale Informationen zu bieten haben. Niemand weiß noch, wer hinter dem Anschlag steckt - Vermutungen ohne Ende. Die Polizei hat abgesperrt. Nun ist alles abgesperrt. Die Berliner sollen zuhause bleiben. Politiker sind betroffen - no - na - net. Was soll diese intensive Zeit- und Sende-Verschwendung? Wenn es nichts zu berichten gibt, dann versucht doch nicht künstlich herum zu berichten! Will man mit der Betroffenheits-Berichterstattung und den ernsten Gesichtern kollektive Panik erzeugen? Oder will man den Oscar für die dümmste Meldung des Abends gewinnen?Favoriten dafür gäbe es einige: „Das war ein Anschlag auf die christlichen Werte des Abendlandes!“ Das ist ganz neu, dass sich die christlichen Werte auf Weihnachtsmärkten entfalten – vielleicht sogar am Glühweinstand? Oder: „Ein Anschlag zum höchsten Fest der Christenheit!“ Ach – wie war das mit Ostern? Selbst die öffentlich-rechtlichen Sender brillieren in Dummheit, Halbwissen und spekulativer Mist-Info… Ich habe abgeschaltet!