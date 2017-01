Kirchenbeitrag – das Drama um Geld und Glauben

06.01.2017, 20:22 Uhr

Gedanken über die katastrophale Massenflucht aus den etablierten Kirchen ---

Mehr Kirchenaustritte in Österreich als Pius-Leute weltweit

Die viel beschworene Tradition stirbt.

Spaltungen und Extreme sind wenig hilfreich

Getauft-Sein heißt göttliche Würde und Bereitschaft zur Verantwortung

Immer wenn die Berichterstattung in Zeitung und Fernsehen der Pius-Bruderschaft Zeit und Aufmerksamkeit widmet erfasst mich heiliger Zorn. Die Kirchenspaltung, die 1988 nach jahrzehntelangen Unverschämtheiten gegenüber den amtierenden Päpsten, den Entscheidungen des II.Vatikanischen Konzils und der Gesamtkirche in ihrem Werden und Wachsen, provoziert wurde ist bereits abgeschwächt worden. Unglaublich viel an Zeit, an theologischer Diskussion, Aufmerksamkeit und Fernseh-berichterstattung ist den Ewig-Gestrigen und Vertretern eines völlig unmöglichen Welt- und Herrschaftsbildes geschenkt worden. Dabei gehen die Schätzungen der Anhänger dieses sektiererischen Restes von 150 000 bis 600 000 weltweit. Also: Sagen wir gut eine halbe Millionen unverbesserlich totalitär-katholische Nostalgiker beschäftigen seit über 40 Jahren die Schaltstellen der Kirche. Das ist ein verantwortungsloses Katastrophen-Management in der Kirche.Allein in den letzten 10 Jahren sind mehr als 500 000 Menschen in Österreich aus der katholischen Kirche ausgetreten. Innerhalb der letzten 25 Jahre – also seit der Karfreitagsmeldung über Kardinal Groer – haben eine Millionen Menschen allein in Österreich der katholischen Kirche den Rücken gekehrt. Auch die Strahlkraft von Papst Franziskus ändert am katastrophalen Image der Kirche nichts. Zahllose junge Menschen verabschieden sich von ihrer Konfessions-Geschichte, wenn der Erlagschein der Kirchenbeitragsstelle per Post daher kommt.Allerlei Bemühungen der Finanzkammern in den Diözesen, Beibriefe von Bischöfen und Unterrichtseinheiten an weiterführenden Schulen zeigen kaum Wirkung. Jedes Jahr gehen Abertausende. Die Sorge um deren Zukunft und deren Platz in der Kirche bleibt halbherzig. So aufgeregt und zeitintensiv wie die Piusbruderschaft werden diese echten Verluste nicht abgehandelt – und das ärgert mich.Bei aller Schulung und Begleitung von der Zentrale: Tonfall und Umgangsweise auf den Kichenbeitragsstellen sind immer noch Schwankungen unterworfen und bleiben verbesserungswürdig.Dafür, dass über 1000 Arbeitsplätze in der Kirche aus Kirchenbeitragsgeldern gezahlt werden ist das Bewusstsein und der Umgang mit den Finanziers, den Beitragszahlern, noch erweiterbar.Was aber zuerst anzufragen ist, ist die Bewusstseinsbildung in den Hirnen und Herzen der Gläubigen. Es gelingt offenbar seit Jahrzehnten nicht, den Wert des Christ-Seins und damit den Wert und die Schönheit des Glaubens zu vermitteln. Eltern, Schule, Pfarren und Ausbildungsplatz sind anscheinend überfordert, wenig interessiert, zu wenig engagiert und haben zum Teil dieses Kapitel abgeschlossen.Die Weitergabe von Glaube, Gebet und Kirchenzugehörigkeit läuft als Nebensache, wird mehr und mehr überflüssig. Schlussendlich laufen verkleidete, junge Schützen herum, die keine Ahnung mehr von Religion haben, ihren Hass auf den Islam lauthals kundtun und eigentlich aus der Tradition eines bedeutenden Gelöbnisses dem Herz-Jesu gegenüber erwachsen sind.Prozessionen werden zu Brauchtum, Gebet zur Folklore und Messen zum Konsum-Gut.Die innere Beziehung, die tatsächliche Heimat in der Kirche und die Auseinandersetzung mit Gott sind offenbar auf Erlagschein-Größe reduziert und immer häufiger in Richtung Kirchenaustritt gepolt.Dieses Problem trifft die Kirche hierzulande in einem Zustand der Überalterung und eigenartigen Uneinigkeit des Klerus. Da genügen sich die Priester oft in den Extrem-Positionen mit Verlautbarungen, Papieren und Aufrufen. So mancher meint im Latein, in den Rezepten der Piusbruderschaft läge das Heil und am anderen Ende des Extremismus werden die Sakramente bagatellisiert, das Weihepriestertum ausgehöhlt und der selbst zurecht gelegte Ritus für jedermann in die Auslagscheibe gelegt.Zum Desinteresse und der gescheiterten Tradition in der jungen Generation kommt also eine – manchmal als „Vielfalt“ etikettierte – Orientierungslosigkeit und Selbstherrlichkeit bei Klerus und Kirchenbediensteten die sich vom Menschen entfernen, weil sie sich selbst genügen.Der missionarische Auftrag Jesu wird aber so veruntreut und die vom letzten Konzil unterstrichene Verantwortungsfähigkeit der Getauften zu wenig ins Bewusstsein gehoben.Während unsere muslimischen Mitbürger uns in Gebet und Einhaltung von Geboten und religiösen Vorschriften begegnen, verlieren wir nach und nach den Kontakt zu Gott, zur Kirche, zur Tradition und der ordnenden Kraft von Gebet und Glauben. Und statt nach Mitteln und Wegen zu einem besseren Miteinander, zu einer Zukunft mit Kirche und Glaube zu suchen und beizutragen, verrennen wir uns in Hass und Bosheit, Angst und Kritik gegenüber den praktizierenden Muslimen. Dabei ist viel an Naivität, Ignoranz und Dummheit mit im Spiel. Am schlimmsten aber ist die verspielte Chance zum Christ-Sein und der oberflächliche Kirchenbeitrags-Katholizismus ohne Christus, ohne Wissen von Gott, ohne die tatsächliche Auseinandersetzung im Wissen.Es ist an der Zeit, dass wir Christen uns an die alttestamentlichen Propheten halten und den Missionsauftrag Christi neu begreifen. Das bedeutet, dass wir selber zu Propheten werden müssen, die sich ohne Wenn und Aber vom Stammtisch bis in die große Politik radikal für den Frieden einsetzen, die Liebe und Verantwortung leben und Gott und den Nächsten lieben. Christen müssen aus der Warteposition heraus kommen und bewusst Verantwortung übernehmen. Es ist keine Zeit mehr! Der Zustand der Kirche in unseren Breitengraden ist erbärmlich, die Wirklichkeit der Glaubenspraxis beängstigend, das Unwissen eine Katastrophe. Das nachhaltig zu ändern, schaffen die Handvoll Priester und die Apparatur der Angestellten nicht.Hier braucht es die Phantasie, das Engagement und die Konsequenz aller Gläubigen – Gebet und Gottesdienst, Hilfsbereitschaft, Hirn und Herz inclusive…Hier braucht es auch die Erfahrungen, Gedanken und Taten der Ausgetretenen, die zwar per Unterschrift ihre finanzielle Verpflichtung loswerden, ihre Würde und ihren Wert als Getaufte und Gefirmte aber für immer behalten!