ÖVP Landeck: Mayer neuer Stadtchef

31.01.2017, 09:10 Uhr

Herbert Mayer wurde einstimmig zum neuen Stadtparteiobmann gewählt. Kommunikation soll verbessert werden.

LANDECK (otko). Am ordentlichen Stadtparteitag der ÖVP Landeck wurde GR Herbert Mayer einstimmig zum neuen Stadtparteiobmann gewählt. Zu seinen StellvertreterInnen wurden Jakob Egg (AAB), Paul Lechleitner (Bauernbund), Johannes Schrott (JVP), Maria Picher (Frauen), Sepp Schlögl (Senioren) und Thomas Hittler (Fraktionsobmann) gekürt. Weitere Mitglieder der Stadtparteileitung sind Silvia Gastl, Sibylle Klomberg, Johann Grissemann, Mathias Huber, Gökhan Akgöz und Christine Dellemann.

Ständige Kommunikation

Gemeinsames Ziel

"Ich bin überwältigt über das große Vertrauen und danke für das 100-prozentige Ergebnis. Uns ist es bei der Wahl 2016 gelungen, das Ruder mit einem engagierten und fleißigen Team herumzureißen. Nun hat die ÖVP in der Gemeinde aber eine gestiegene Verantwortung und wir müssen geschlossen hinter unserem Bürgermeister stehen", so Mayer. Bis 2016 war er als Vizebürgermeister tätig und nach der erfolgreichen Gemeinderatswahl, wo die VP zwölf Mandate errang, zog Mayer als Zehnter auf der Liste wiederum in das Stadtparlament ein. Seither führt er das Finanzreferat."Eine ständige Kommunikation und ein Meinungsaustausch – auch bei persönlichen Zusammenkünften – ist besonders wichtig und wir müssen das Ohr bei den LandeckerInnen haben. Viele Projekte stehen an und wir müssen schauen, dass die Stadt auf einer finanziell guten Basis steht", plädierte Mayer.VP-Bezirksparteiobmann Anton Mattle, LR Bernhard Tilg und Bgm. Wolfgang Jörg würdigten den Einsatz der Funktionäre und Mitglieder und gratulierten der neuen Stadtparteileitung. "Herbert Mayer war immer ein engagierter Politiker und wird künftig ein Moderator sein. Der Erfolg einer starken Stadtpartei rührt daher, dass die Meinungen aus den sechs Bünden zusammengeführt werden", betonte Mattle. Auch der Stadtchef dankte für die Unterstützung: "Ohne das Team, das hinter mir steht, bin ich gar nichts."Nach zehn Jahren zog sich der bisherige Stadtparteiobmann Jakob Egg zurück. 2004 trat der AAB noch mit einer eigenen Liste an. 2010 konnten aber mit einer geschlossenen ÖVP-Liste acht Mandate und 2016 zwölf Mandate erreicht werden. "Mit einer Liste haben wir im Sinne eines gemeinsamen Ziels agiert und das hat schließlich zum Erfolg geführt", blickte Egg zurück.Für ihre Verdienste sowie für das ehrenamtliche Engagement wurden Konrad Bock, Helmut Waltle, Heinz Huber, Karl Spiss, Helga Polessnig, Engelbert Handle, Karl Scherl, Trautlinde Bock, Silvia Gastl, Sepp Schlögl, Anni Jenewein, Erich Thöni, Alfred Pöll und Franz Huber zu Ehrenmitgliedern der Stadtpartei ernannt.