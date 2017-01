Schnann erhält lawinensichere Zufahrt

24.01.2017, 09:10 Uhr

Gemeinde Pettneu beschloss 5 Millionen Euro Budget. Die größte Investition ist der Neubau der Rosannabrücke.

PETTNEU (otko). Der Voranschlag der Gemeinde Pettneu am Arlberg umfasst 2017 knapp 5 Millionen Euro. Auf den ordentlichen Haushalt entfallen 3,6 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgabe. Im außerordentlichen Haushalt sind rund 1,4 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen."Die größte Investition im heurigen Jahr ist der Neubau der Rosannabrücke im Ortsteil Schnann", informiert Bgm. Manfred Matt. Ab Juli 2016 war das Gewerbegebiet Schnann nur mehr über die S16 Arlbergschnellstraße erreichbar. Auf der Gemeindestraße, die von der L68 Stanzertaler Landesstraße bzw. vom Ortsteil Schnann ins Gewerbegebiet führt, musste die einspurige und stark frequentierte Brücke über die Rosanna gesperrt werden. Bereits bei einer Brückenbeschau im Herbst 2015 wurden gröbere Schäden entdeckt. Über den Winter hinweg wurde die Brücke aus statischen Gründen mit hölzernen Stützen unterstellt und eine Fünf-Tonnen-Beschränkung erlassen. Im Sommer mussten aufgrund der hohen Wasserführung in der Rosanna die hölzernen Stützen entfernt werden – das machte eine Sperre der Brücke notwendigDaher war Handlungsbedarf gegeben. Nach vielen Verhandlungen mit dem Land, wo auch auf die regionale Bedeutung sowie auf die lawinensichere Zufahrt hingewiesen wurde, wurde ein Neubau rund 100 Meter westlich der alten Brücke beschlossen. Zugleich entsteht auch eine ebene Fahrbahn hin zur Stanzertaler Landesstraße. Zudem ist der Brückenneubau zweispurig und für den Schwerverkehr geeignet.

Großzügige Unterstützung



Neues Gemeindehaus

Die Kosten belaufen sich laut Bgm. Matt auf ungefähr 1,3 Mio. Euro, wobei das Land Tirol 900.000 Euro übernimmt und es auch 200.000 aus dem Gemeindeausgleichsfonds gibt. Den Rest übernimmt die Gemeinde Pettneu. Ohne die Hilfe des Landes wäre solch ein Projekt für die Gemeinde Pettneu aber nicht umsetzbar gewesen. Die Brücke samt Straße werden auch weiterhin im Besitz der Gemeinde bleiben. "Sämtliche Genehmigungen liegen vor und die Ausschreibung seitens des Landes ist bereits erfolgt und die Angebote liegen vor. Wir rechnen noch mit einem Baubeginn im Februar", betont der Dorfchef.Ein weiteres Großprojekt ist der geplante Neubau des Gemeindehauses. "Wir möchten ähnlich wie in Fließ heuer einen Bürgerbeteiligungsprozess für ein neues Gemeindehaus starten. Ziel ist es heuer diesen Prozess abzuschließen und wenn alles gut geht 2018 mit dem Bau zu beginnen", verrät Matt. Im Budget sind für den Bürgerbeteiligungsprozess 40.000 Euro vorgesehen.Auch für die Umsetzung des ersten Teils des geplanten Radwegs Stanzertal hat die Gemeinde Pettneu 40.000 Euro budgetiert. "Die Gemeinden des Stanzertals realisieren den Radweg gemeinsam mit dem TVB St. Anton am Arlberg um. In der nächsten Woche wird es beim Land eingereicht", so Matt abschließend.