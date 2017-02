Trump – ein echter Westernheld

01.02.2017, 23:17 Uhr

KOMMENTAR von Martin F. Riederer OPraem---

Traditionelle Westernfilme enthüllen schnell und einfach das Geheimnis von Gut und Böse: Da die edle Ortsbevölkerung, dort der gewalttätig stänkernde Familienclan, auf der einen Seite der gute, bemühte Sheriff, auf der anderen die bösen Banditen. So einfach lässt sich die Welt aufteilen, so leicht wird Unterhaltung gemacht.Die Weltereignisse der zurückliegenden Monate sind alles andere als leichte Unterhaltung. Die kriminelle Energie, mit der radikalisierte junge Menschen mitten in unserer Gesellschaft auf die Terrorwelle aufspringen ist beklemmend. Trotzdem lasse ich mich nicht einschießen auf vereinfachende Urteile der Populisten in unseren Breiten und des neuen amerikanischen Präsidenten.Der mächtigste Mann der Welt spielt mit den Gefühlen der Menschen. Vernünftige Analysen und solide Diplomatie sind verpönt. Der Blattschuss aus der Hüfte wird Politik. Mediengerecht inszenierte Unterschriftsaktionen, Dekrete aus dem Oval Office am laufenden Band und vollmundige Stammtisch-Weisheit werden als Programm verkauft. In gefährlicher Schwarz-Weiß-Malerei benennt Trump in eigenwilliger Auswahl zu bekämpfende Grundübel. Am moralisch grell beschienenen, doch bis zur Dummheit enggeführten Horizont ist das Ziel schnell ausgemacht: Krieg dem Terrorismus. Es riecht nach Vernichtung. Persönliche Freiheiten, Menschenrechte und Menschenwürde bleiben auf der Strecke. Das Böse muss bekämpft werden. Wenn der Teufel durch Beelzebub ausgetrieben wird und ein Unrecht das nächste gebiert, kümmert das den edlen Helden wenig. Ein fünfjähriges Kind in Handschellen, welch übertriebener Hype gegenüber der echten Sorge des wunderbaren Präsidenten.Und so reitet Trump in die untergehende Sonne verkommender, moralisierender, amerikanisch-egomanischer Sicherheitspolitik.Der Halbmond strahlt dazu ganz eigenartig und siegessicher in Schwarz-Weiß.