2. Stopp Oberland Tourencup 2017: VENET

Das erste Rennen fand Ende Jänner in Fendels statt und war mit über 100 Teilnehmern ein riesen Erfolg.



Der zweite Stopp folgt nun am Sonntag, den 26. Februar am Venet in Landeck / Zams. Mit rund 1250 Hm und ca. 6 Kilometern wird dies der Höhepunkt des Tourencups. Der Lauf startet bei der Talstation Rifenal und endet nach 1250hm bei der Bergstation Venet.



Startnummernausgabe: von 8:30-9:30 bei der Rifenal Talstation.



Gewertet wird die Mittelzeit, welche sich aus erster und letzter Durchlaufzeit ergibt. Es gibt tolle Sachpreise (auch Startnummerntombola) zu gewinnen. Für die Cupwertung zählen die schnellsten Zeiten der Damen und Herren.



Das letzte Rennen findet am 28. März in Nauders statt.



Anmeldung und Infos findet Ihr unter www.tourencup.at