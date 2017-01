"Bouldernight 2017" im Alten Kino Landeck

LANDECK. "Bouldernight 2017" am Samstag, 28. Jänner 2017 im Alten Kino in Landeck. Schnapp deine Kletterschuhe und zeig was du kannst beim Boulderbewerb der Blockbusters.Dafür wird auf der Bühne des Alten Kinos eine Boulderwand aufgebaut. Von der 4,50 Meter hohen Wand können drei Seiten genützt werden. Auf jeder Seite werden drei Boulder mit unterschiedlichen Schwierigkeiten gesetzt. Unter den Teilnehmern werden Viererteams gelost. Diese haben dann eine gewisse Zeit um so viele Boulder wie möglich zu klettern. Das Team welches die meisten Boulderprobleme an der künstlichen Kletterwand löst, gewinnt!

After-Boulder-PARTY



Programm

Um diese Veranstaltung gebührend abzurunden findet im Anschluss an die Preisverleihung eine After-Boulder-Party statt.Kinderprogramm 13:00 bis 16:00 UhrNennschluss: 19:00 UhrStart des Boulderbewerbs 19:30 UhrPreisverleihung 23:00 UhrAnschließend After Boulder PartyNenngeld: 5,- €Sponsoren: TVB TirolWest, WinWin, Volksbank Tirol, Onsight