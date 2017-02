Bouldernight im Alten Kino Landeck

06.02.2017, 12:35 Uhr

"Alles Klettern im Alten Kino Landeck": Die Bouldernight war bei vollem Haus wiederum ein voller Erfolg.

Kletterevent mit "cooler Location"

Fortsetzung 2018 gesichert

Einmal im Jahr wird das Alte Kino in Landeck zur Kletterhochburg, wenn sich Kletterfreaks aus Nah und Fern zur "Bouldernight" treffen. Mustergültig veranstaltet wurde das Kräftemessen der Boulderer einmal mehr vom Verein SV Zams Klettern - "Blockbusters".Mitten im Alten Kino wurde eine mächtige, fast vier Meter hohe Kletterwand installiert, die von drei Seiten "beklettert" werden konnte. Auf jeder Seite wurden "Boulder" mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden gesetzt. "Ein super Event mit einer extravaganten und coolen Location", meinte etwa ein begeisterter Teilnehmer. Tolle Stimmung und ein "volles Haus" ambitionierte die Athleten zu Bestleistungen und verliehen der Kletter-Veranstaltung auch schon in der Vergangenheit höchstes Ansehen. Bereits am Nachmittag bot sich für den Kletternachwuchs erstmals die Gelegenheit beim Kinderklettern mit professioneller Betreuung in die Wand einzusteigen.Das Indoor-Event stieß in der Szene wiederum auf viel Zustimmung: 36 Teilnehmer zeigten in der Wand ihr Können. Das Siegerteam "Warlords" setzte sich aus Manuel Staggl, Andreas Pedevilla und Emanuel Falch zusammen. Bei der After-Boulder-Party wurden die erbrachten Leistungen gebührend bis in die Morgenstunden gefeiert. "Es war wiederum eine super Veranstaltung. Die Teilnehmeranzahl war okay und aufgrund des positiven Anklangs wird die Veranstaltung sicher auch im nächsten Jahr organisiert werden", meinte Melitta Kirchmair, Obfrau der "Blockbusters" stolz.