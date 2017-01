Frühzeitiges Saisonaus für Lisa Magdalena Agerer

24.01.2017, 13:10 Uhr

Agerer hat sich vergangene Woche bei einem folgenschweren Sturz in einem FIS-Abfahrtsrennen in Santa Caterina (ITA) einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und fällt für die noch ausstehende Skisaison aus. Die Rennläuferin, welche von Nauders unterstützt wird und für den italienischen Skiverband (FISI) fährt, hat sich drei Jahre hindurch über Europacup und FIS-Rennen in den Weltcup zurückgekämpft.

NAUDERS. Lisa Magdalena Agerer war bis 2014 in vier Disziplinen im Weltcup zu sehen. Das letzte Mal genau vor drei Jahre beim Weltcup in Altenmarkt/Zauchensee, wo sie im SuperG und in der Superkombi jeweils Rang 19 belegte. Der lange Weg zurück in den Weltcup wurde mit einen Fixstartplatz im SuperG durch den Sieg beim Europacupfinale in Saalbach im März vergangenen Jahres möglich.Die ersten Rennen wieder im Weltcup in Lake Louise und Val d Ìsere war Lisa zu sehr auf gut fahren bedacht. Durch gutes Training in der Weihnachtspause hat Lisa viel an Sicherheit gewonnen und zeigte dies auch in den FIS-Rennen anschließend. Noch kurz vor der Verletzung konnte Agerer bei einem FIS-Abfahrtsrennen auf Rang drei fahren. Die Rennen in Santa Caterina sollten Training bzw. Vorbereitung für die anstehenden Weltcuprennen in Garmisch und Cortina sein. Nun steht aber eine lange Rehzeit bevor ehe Lisa wieder auf Ski zurückkehren kannLisa wurde von ihrem langjährigen Vertrauensarzt Dr. Christian Hoser in der Privatklinik Hochrum (Innsbruck) operiert.