Kappl als Top-Austragungsort für Freeride-Events

21.01.2017, 20:23 Uhr

"Kappl hat sich zu einem Hot-Spot in der Freeride-Szene mit Top-Niveau entwickelt", so das Lob der Veranstalter von Open Faces, die den Bergbahnen Kappl ein großes Lob für die Zusammenarbeit aussprachen und bereits seit fünf Jahren im Paznaun Halt machen.Start war auf der 2800m hohen Quellspitze, die auf ca. 450 Höhenmetern den Freeridern alles abverlangte. Als anspruchsvoll und schwierig bezeichneten die Sieger die "Lines", die sie im Gelände gewählt hatten.In Kappl waren auch die Juniors zwischen 14 und 18 Jahren am Start. Den Sieg holte sich hier der 18-jährige Valentin Rainer aus Mils bei Imst. "Ich bin seit einem Jahr dabei und fahre schon seit meiner Kindheit Schi", so der freudestrahlende Gewinner, der Ben Hotter (A) und Luca Schwieder (D) auf die weiteren Plätze verwies.In der Kategorie Damen Snowboard gewann die Österreicherin Mara Neumayr vor ihrer Landsfrau Christine Innerhofer und der Finnin Mikaela Hollsten. Malene Madsen aus Dänemark überzeugte auf Ski und konnte sich vor Sabine Schipflinger (A) und Jakoba Kriechmayr (A) den ersten Platz sichern.Bei den Herren ging der Sieg an den Belgier Koen Goris, gefolgt vom Italiener Tommaso Gazzini und dem Österreicher Marcel Loschin.Bei den Skifahrern landeten nur Österreicher auf den Stockerlplätzen. Tao Kreibich siegte vor Luca Beran und Martin Krautschneider.Aufgrund eines Unfalls musste das Rennen abgebrochen werden.Hochkar, Axamer Lizum, Montafon, Obergurgl, Gastein und seit heuer Alpbach sind die nächsten Stationen der Tour.