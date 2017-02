Medaillenregen für Rieder Rodler

15.02.2017, 16:35 Uhr

Lara Achenrainer kürte sich zur Tiroler Meisterin 2016 und 2017

Ried(aach). Bei den Tiroler Meisterschaften der Schüler und Jugend im Rennrodeln holten sich die jungen Nachwuchshoffnungen vom SV Ried jede Menge Edelmetall. Die Tiroler Meisterschaft 2017 wurde am 14. Februar in Trins ausgetragen. Einen Tag später fand die Tiroler Meisterschaft 2016, die letztes Jahr witterungsbedingt verschoben werden musste, in Ried im Oberinntal statt. An beiden Tagen war die erst neun-jährige Lara Achenrainer eine Klasse für sich und rodelte bei beiden Meisterschaften zu Gold und sicherte sich den Tiroler Meistertitel in der Schülerklasse für 2016 und 2017. Paul Kuen holte sich ebenfalls den Tiroler Meistertitel in der Schülerklasse in Trins. Silber ging an Naomi Thöni (Schüler) und Laura Rietzler (Jugend). Bronze holten Daniel Rietzler (Schüler) und Simon Achenrainer (Jugend). Auch auf der Heimbahn in Ried erwiesen sich die Nachwuchstalente wiederum als wahre Medaillenhamster. Nachdem Lara Achenrainer wiederum mit Gold glänzte, holte Laura Rietzler Silber und Naomi Thöni Bronze in der Schülerklasse. Ebenfalls Bronze ging an Daniel Rietzler und Silber an Paul Kuen in der Schülerklasse. Gratulation!