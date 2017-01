ÖSV Skistars am Genussberg Venet

17.01.2017, 10:40 Uhr

Skielite der Herrn trainierte bei besten Pistenverhältnissen bevor es weiter nach Wengen ging.

ZAMS/LANDECK. Die österreichische Elite der Herren machte vergangenen Samstag Zwischenstopp in Zams, bevor es dann weiter nach Wengen ging. Bei besten Pistenverhältnissen am Hüttenlift der Venet Bergbahnen AG, machen die Slalom Läufer halt, um ihre Traingsläufe in den Schnee zu ziehen.Die Pistencrew des Venet zauberte innerhalb kürzester Zeit eine weltcuptaugliche Trainingspiste, die von den Rennläufern, Michael Matt, Marc Digruber, Manuel Feller und Marco Schwarz für ausgezeichnet befunden wurde, sodass Sie den Hüttenlift Hang gerne wieder für weitere Trainingsläufe nützen wollen. Die Venet Bergbahnen freuen sich und stehen dem Österreichischen Skiverband auch beim nächsten Mal, gerne wieder als Trainingsvorbereitung zu den weiteren Weltcuprennen, zur Verfügung.