OPEN FACES FREERIDE CONTEST in Kappl – 20. bis 22. Jänner

KAPPL. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage muss der Auftakt der OPEN FACES FREERIDE CONTESTS 2017, der für kommendes Wochenende in der Axamer Lizum angesetzt war, weiter warten. Gestartet wird die Serie an Freeridecontests nun vom 20. bis 22. Jänner in Kappl/ Paznaun. Neuer Termin für den Bewerb in der Axamer Lizum ist der 4. Februar.

In Kappl findet ein 2*FWQ und ein 2*FJT-Bewerb statt.

OPEN FACES FREERIDE CONTESTS-Kalender 2017 20.–22.01.2017 KAPPL PAZNAUN 2*FWQ und 2*FJT

27.–29.01.2017 HOCHKAR 1*FWQ

04.02.2017 AXAMER LIZUM 3*FWQ

11.2.2017 ALPBACHTAL 1*FWQ, 2**FJT

17.–19.02.2017 SILVRETTA MONTAFON 2*FJT

24.–26.02.2017 SILVRETTA MONTAFON 3*FWQ

10.–12.03.2017 SAALBACH 3*FJT

24.–26.03.2017 OBERGURGL HOCHGURGL 4*FWQ

07.–09.04.2017 GASTEIN 2*FWQ