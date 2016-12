Rieder Rodler sind gerüstet

31.12.2016, 10:38 Uhr

ASVÖ Tirol und Tiroler Rodelverband veranstalteten Kinder- und Jugendtraining

Ried. Am 29. und 30. Dezember veranstaltete der ASVÖ Tirol und der Tiroler Rodelverband in Ried im Oberinntal auf der bestens präparierten "Wassertal-Bahn" ein allgemeines Kinder- und Jugendtraining im Sport- und Rennrodeln. Ungefähr 40 Nachwuchstalente aus ganz Tirol, darunter 10 Kinder vom SV Ried wurden von Gottfried Hofer (Landesfachwart für Rodeln vom ASVÖ Tirol) und Anna Blasbichler (Jugendbetreuerin vom Tiroler Rodelverband) betreut."Jetzt sind wir in jeder Hinsicht, ob Bahn oder Training gerüstet. Bezüglich der Bahn war es dieses Jahr wieder ein äußerst schwieriges Unterfangen. Wir nutzten jede kalte Nach zum Beschneien und Präparieren", so der Sektionsleiter Alfred Achenrainer vom SV Ried. Die Nachwuchstalente vom SV Ried können es kaum noch erwarten, bis die Rennsaison beginnt. Am meisten freuen sich die jungen Sportler natürlich auf die Heimrennen. Am 14. und 15. Jänner findet die Tiroler Meisterschaft im Sportrodeln und am 15. Jänner der 3. TRV-Cup im Rennrodeln auf der Heimbahn in Ried statt. Dort möchten die jungen Nachwuchshoffnungen natürlich viel Edelmetall holen.