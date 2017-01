FISS. Am Freitag, dem 20. Jänner 2017, findet ab 20:00 Uhr wieder das legendäre und traditionelle SE-LA-FI Night-Race 11.0 des Skiklubs Ladis auf der bestens beleuchteten Möseralmabfahrt in Fiss – mit Wellenbahnen, Sprüngen, Super-G- und RS-Elementen, eventuell Steilkurve, etc. – statt.Startberechtigt sind nur Zweier-Teams (keine eigenen Einzelklassen mehr). Ein tolles Preisgeld und Sachpreise warten!

Teilnahme: Ab 16 Jahren, HelmpflichtNenngeld pro Gruppe: 30 Euro (inkl. Liftkarte)Modus: Nur noch Zweier-Teambewerb mit Tagessiegerin und TagessiegerStreckenbesichtigung: 19:15–19:45 UhrAnmeldung bis 18.01.2017, 18:00 Uhr unter www.sk-ladis.at Preisgeld: 1.000 Euro sowie tolle Sachpreise für Zweier-Teams und Tagesbestzeit Damen/Herren.Ab 22:00 Uhr gibt es eine Party in der Hexenalm in Fiss.Der Skiklub Ladis freut sich auf zahlreiche Teilnehmer.