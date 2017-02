SV Ried lädt zum Vereinsrodelrennen

Klasseneinteilung

RIED. Der SV Ried Sektion Rodeln lädt am Sonntag, 12. Februar um 11 Uhr zum Vereinsrodelrennen (in zwei Durchgängen) in Ried ein – Vereinswertung und Kombiwertung (Ski und Rodeln). Helmpflicht für alle Teilnehmer!Sportrodeln: Mini, Schüler l, Schüler II, Jugend I, Jugend II, Junioren, Allgemein, AK I, AK II, AK III, AK IV (männlich u. weiblich)Doppelsitzer gemischt m/w und Doppelsitzer Kinder gemischt m//wRennrodeln: Schüler, Jugend, Junioren, Allgemein (männlich und weiblich)Gästeklasse: Sportrodeln Erwachsene und KinderDie Vereinsmeister werden in den Erwachsenenklassen ab den Junioren und die Schülermeister in den Kinder- und Jugendklassen im Sportrodeln ermittelt.

Nennungen

Nenngeld

Austragungsmodus

Zeitplan

Siegerehrung

Wertung

Bis Samstag, den 11.02.2017 12:00 Uhr bei Sport Burtscher oder Maass Josef Tel. 0650/5701967 E-Mail: josef.maass@aon.at Mini, Schüler, Jugend – € 6Junioren, Allgemein, AK, Gästekl. – € 8Doppelsitzer pro Paar EW/Kinder – € 12/€ 8Nach den Bestimmungen der ÖROTraining bis Samstag 12:00 Uhr möglich, danach wird die Rodelbahn für alle gesperrt!Startnummernausgabe ab 10:00 Uhr in der Rodelhütte Rennbeginn 11:00 Uhr, anschließend zweiter Wertungslauf danach Doppelsitzer ein Wertungslauf.Nach dem Rennen bei der RodelhütteDie drei schnellsten Teilnehmer im Sportrodeln eines Vereines werden gewertet.Ergebnis Schirennen und Rodelrennen werden zusammengezählt.