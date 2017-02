Tiroler Schibob Meisterschaft in Rinn

16.02.2017, 12:32 Uhr

Paul Probst vom SBC Landeck holten sich den Sieg in der Klasse HAK 1.

Sieger aus Landeck

RINN/NAUDERS/LANDECK. Am 12. Februar 2017 konnte wieder einmal ein Schibob Rennen durchgeführt werden. Schon am Nachmittag kamen viele Kinder und auch die Eltern aus Rinn und Umgebung um die Schibobs zu testen. Die Piste in Rinn war in besten Zustand und die Bedingungen waren sehr gut. Die Kinder von Rinn und Umgebung nahmen dann auch am Nachtrennen der Tiroler Schibob Meisterschaft teil. Sie waren alle sehr begeistert von dieser sportlichen Veranstaltung.Paul Probst vom SBC Landeck fuhr in der Klasse HAK 1 auf den ersten Platz. Am Vormittag nahm er noch in Nauders bei einem Weltcuprennen teil und belegte dort im Super-G den 20. Rang.