Wurstschießen der Schützengilde Flirsch

Wurstschießen am Schießstand in Flirsch am Freitag, den 06. Jänner 2017 sowie am Samstag, den 07. Jänner 2017 von 18:00 bis 21:00 Uhr und am Sonntag, den 08. Jänner 2017 von 16:00 bis 21:00 Uhr. Geschossen wird sitzend aufgelegt, teilnehmen kann jedermann/jederfrau. Die Schützengilde Flirsch freut sich auf rege Teilnahme

Eine Serie sitzend aufgelegt: € 6.

Gewehre und Munition liegen an den Ständen auf.