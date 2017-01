12.01.2017, 15:52 Uhr

bei Autohaus Dosenberber in Landeck

LANDECK (hp) Jetzt Kohle sichern beim Opel Dosenberber LandeckDie Angrillkohle bis zu € 2.000,— ist bereits bekannt bei Opel-Freunden und solche die es noch erden wollen.Das Team vom Autohaus Dosenberber in Landeck lädt am Samstag den 21. Jänner 2017 zur großen Grillparty im Autohaus.Wie GF Edi Stubenböck versichert lohnt sich der Besuch allemal, einerseits wegen der hervorragend Drillspezialitäten wie Bratwürste, Koteletts, Schopf usw. und anderseits wegen der „Angrillkohle“ sprich bis zu € 2.000,—. Für Schnellentschlossene gibt es am Samstag noch ein besonderes Zuckerl, nämlich noch einmal € 400,— bei Kaufabschluss. Nicht vergessen Samstag 21. Jänner 2017 von 10.00 bis 16.00 Grillspezialitäten genießen, Auto kaufen und jede Menge „Kohle“ sparen.