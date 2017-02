"nuapua" weiter auf Erfolgskurs

09.02.2017, 12:00 Uhr

Erfolgreiches Startup nimmt am 14. Februar 2017 am TV Erfolgsformat „2 Minuten 2 Millionen“ von PULS4 teil. Der Tiroler Erfinder Gerhard Fuchs veredelt Wasser mit natürlichem Geschmack.



2 Minuten 2 Millionen – die PULS 4 Startup-Show

KREMSMÜNSTER/KAUNS. Seit über einem Jahr ist nuapua nun auf dem Markt, mit einer Erfolgsstory, die man sich als Jungunternehmen nur wünschen kann. "Die Idee, ein Trinksystem zu entwickeln, das Wasser mit natürlichem Geschmack veredelt – ohne Zucker und jegliche Zusatzstoffe, ist voll eingeschlagen", berichtet Erfinder Gerhard Fuchs. Seine Denkfabrik in Kauns war auch die Wiege einer neuen Innovation: nuapua. Mittlerweile konnten bereits mehr als 10.000 Kunden von nuapua begeistert werden. Auch die Anzahl an verkauften Flavorkapseln kann sich sehen lassen. Hier verzeichnet das Startup eine Summe von über 200.000 Stück Kapseln.nuapua wächst – auch im Handel. Neben dem eigenen Online Shop ist nuapua aktuell in 30 Partnershops im stationären Handel erhältlich. „Und das ist erst der Anfang.“, so Petra Haudum, Geschäftsführerin von nuapua. „Unser nächstes Ziel ist der weitere Ausbau des Händlernetzes, um den Menschen wassernahes zuckerfreies Trinken so nahe wie möglich bieten zu können“. Auch das Team wächst. Kürzlich wurden zwei neue Vertriebsmitarbeiter im Außendienst aufgenommen.Das junge Startup konnte mit dem revolutionären Trinksystem bereits mehrere Auszeichnungen und Preise erhalten, darunter auch ein Startticket vom TV Sender PULS 4 für deren Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen. nuapua darf sich gleich in der ersten Folge am 14. Februar 2017 um 20:15 Uhr vor den Investoren beweisen.Für rund 60 JungunternehmerInnen geht es in den elf Folgen von „2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up- Show“ um das große Geld. Zwei Minuten Zeit bleibt den Startups, um sich zu präsentieren und um ein Investment, von zumindest einem der sechs Investoren zu kämpfen.Können Petra Haudum (Geschäftsführerin) und Gerhard Fuchs (Design und Produkt) die Investoren von „2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Startup-Show“ überzeugen und damit ihr Wachstum weiter anstoßen? Das erfahren Sie am Dienstag, 14. Februar um 20:15 Uhr auf PULS 4.



"Never change a winning team"- Die Investoren in Staffel 4:

Hans Peter Haselsteiner- Bau-Tycoon und Magnat der österreichischen Wirtschaftselite tritt exklusiv in der PULS 4-Show als Investor aufLeo Hillinger- Österreichs bekanntester Winzer und Selfmade-Millionär hat einen Riecher für erfolgreiche GeschäfteMarie-Helene Ametsreiter- Die Business-Lady investiert für den Beteiligungsfonds "Speedinvest"Michael Altrichter- Österreichs "Business Angel of the Year 2014" ist wieder dabeiHeinrich Prokop- Managing Director- Founding Partner bei Clever Clover Investmentfonds, möchte nach dem holländischen Markt auch den österreichischen Start-Up-Markt erobernDaniel Zech- Er investiert für SevenVentures Austria- dem Beteiligungsarm der ProSiebenSat.1PULS 4 Gruppe- und verhandelt TV-Werbezeiten gegen Firmenanteile